Сетевое издание|18+|Пятница|3 мая 2024|13:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На опасных участках пензенских дорог появились яркие буферы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе решили установить дорожные буферы перед мостами и путепроводами для разграничения потоков движения.

На опасных участках пензенских дорог появились яркие буферы

Работы проводит МБУ «Пензавтодор». Конструкции уже появились на Луначарском, Беляевском, Гагаринском-Толстовском, Бауманском путепроводах, на улице 8 Марта.

Также их поставили на Безымянном, Измайловском и Терновском мостах.

На опасных участках пензенских дорог появились яркие буферы

«Буфер устанавливается в местах повышенной опасности на дорогах: в начале разделительного ограждения, на островках безопасности, рядом с различными препятствиями. Благодаря яркой окраске и световозвращающей маске изделие хорошо заметно на дороге и позволяет снизить аварийность», - пояснили в «Пензавтодоре».

На опасных участках пензенских дорог появились яркие буферы

Ранее в Пензе решили установить на проспекте Победы бетонные ограждения, разделяющие направления движения, - на участке от Минской до Беляева. Работы должны быть завершены к 31 августа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото МБУ «Пензавтодор»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте