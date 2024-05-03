На опасных участках пензенских дорог появились яркие буферы

03.05.2024 | 10:52

В Пензе решили установить дорожные буферы перед мостами и путепроводами для разграничения потоков движения.

Работы проводит МБУ «Пензавтодор». Конструкции уже появились на Луначарском, Беляевском, Гагаринском-Толстовском, Бауманском путепроводах, на улице 8 Марта.

Также их поставили на Безымянном, Измайловском и Терновском мостах.

«Буфер устанавливается в местах повышенной опасности на дорогах: в начале разделительного ограждения, на островках безопасности, рядом с различными препятствиями. Благодаря яркой окраске и световозвращающей маске изделие хорошо заметно на дороге и позволяет снизить аварийность», - пояснили в «Пензавтодоре».

Ранее в Пензе решили установить на проспекте Победы бетонные ограждения, разделяющие направления движения, - на участке от Минской до Беляева. Работы должны быть завершены к 31 августа.