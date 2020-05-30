По проспекту Победы в Пензе разгуливала обнаженная женщина

30.05.2020 | 18:00

В субботу, 30 мая, на проезжую часть проспекта Победы рядом с поворотом на улицу Карпинского вышла обнаженная женщина. На ней не было ничего, кроме обуви.

В Сети немедленно появились фото и видео с места событий. «У памятника Победы какой-то трэш. Бегает голая женщина! Сначала скакала по Вечному огню, потом на дорогу выскочила и бегала среди машин», - написал автор поста.

«Голая, а не дура! Босиком не бегает, в обуви», - отметил один из комментаторов.

На кадрах видно, что женщина, стоя на зебре, пытается преградить путь объезжающим ее машинам, а затем просто прогуливается. Также запечатлен момент, когда странную женщину забирают в полицейскую машину стражи порядка.

Это не первый случай, когда в Пензе в общественных местах появляются люди без одежды. В сентябре 2012 года по этажам офисного здания на улице Пушкина, которое горожане по старой памяти называют «Гражданпроектом», бегал голый мужчина. Эксгибициониста задержали сотрудники полиции и передали в руки врачей скорой помощи, а те доставили его в психиатрическую больницу.