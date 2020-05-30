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Происшествия

По проспекту Победы в Пензе разгуливала обнаженная женщина

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В субботу, 30 мая, на проезжую часть проспекта Победы рядом с поворотом на улицу Карпинского вышла обнаженная женщина. На ней не было ничего, кроме обуви.

В Сети немедленно появились фото и видео с места событий. «У памятника Победы какой-то трэш. Бегает голая женщина! Сначала скакала по Вечному огню, потом на дорогу выскочила и бегала среди машин», - написал автор поста.

«Голая, а не дура! Босиком не бегает, в обуви», - отметил один из комментаторов.

На кадрах видно, что женщина, стоя на зебре, пытается преградить путь объезжающим ее машинам, а затем просто прогуливается. Также запечатлен момент, когда странную женщину забирают в полицейскую машину стражи порядка.

Это не первый случай, когда в Пензе в общественных местах появляются люди без одежды. В сентябре 2012 года по этажам офисного здания на улице Пушкина, которое горожане по старой памяти называют «Гражданпроектом», бегал голый мужчина. Эксгибициониста задержали сотрудники полиции и передали в руки врачей скорой помощи, а те доставили его в психиатрическую больницу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы, видео www.instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Вот как ее похоть одолела,к любому в машину жаждет влезть,чтобы совершить половой акт.

Гость||

Наверняка эта тетка с этого форума. Сколько уже забеременеть не может. Решилась на крайние меры.

Гость||

Те кто её задерживал,обязаны провести с ней на самоизоляции 14 дней.

Гость||

это болезнь..............

Гость||

Вот так бывает когда сообщают номера карт и коды из смс.

Гость||

А страшная какая, как моя жизнь.

Гость||

вот интересно а когда она выходила из дома что никто не видел что она голая неужели трудно дать в лоб чтобы остановить

Гость||

Гость писал(a):

это болезнь..............
не намекай, меня уже тошнит ☺

Гость||

Сумасшедшая наверняка.

Гость||

Последствия самоизоляции будут тяжелыми.

Гость||

Почему сразу- сумасшедшая?

Гость||

На улице потеплело, душа у тётки запела! И в промежности зачесалось

Гость||

У неё режим повышенной готовности. Ничего вы не смыслите

Гость||

Гость писал(a):

У неё режим повышенной готовности. Ничего вы не смыслите
Ага, очаги повышенной готовности в голове.

Гость||

А людишки снимают ,как крысята ,и скорее в сеть это выложить . Мерзкие людишки. Человек ,скорее всего ,болен и это страшно .

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Имя: Гость
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