Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|11:09
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Происшествия

В ГИБДД рассказали о столкновении двух мотоциклистов в центре Пензы

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Представители регионального управления ГИБДД прокомментировали ДТП с участием двух мотоциклистов, случившееся в Пензе в ночь с 4 на 5 июня.

Инцидент произошел в 22:20 в районе дома № 7 на улице Коммунистической. По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Kawasaki под управлением женщины 1995 года рождения и мотоцикл Yamaha, которым управлял мужчина - ее ровесник.

«Водитель Kawasaki после оказания медицинской помощи была отпущена. Водитель Yamaha получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее очевидец аварии рассказал, что мужчина получил открытый перелом ноги и потерял много крови.

«Все произошло на моих глазах. Ехал я со стороны «Суворовского» в сторону памятника. Остановился семью с ребенком пропустить. Один мотоциклист остановился, а другой в него сзади вскользь прошел», - пояснил участник одного из городских сообществ во «ВКонтакте» Макс Черемшанов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водитель Kawasaki после оказания медицинской помощи была отпущена. Водитель Yamaha
Кто эти люди?

Гость||

Ну теперь они обязаны пожениться))

Гость||

Где хваленый мотобат?

Хрусты бесстрашно гоняют по ночному городу. Без номеров, без осаго, без глушаков, без соблюдения пдд...

Гость||

Живу в районе Памятника. Нисколько не огорчился и не пожалел несчастных. Попробуйте угадать с трёх раз: почему?

Гость||

Живу на проспекте Победы. Ничуть не огорчён. С первого раза угадаете почему?

Гость||

А в Сове пишут,что оба тяжелые, а тут отпустили

Гость||

Гость писал(a):

Живу на проспекте Победы. Ничуть не огорчён. С первого раза угадаете почему?
Вой байков каждую ночь ,идут на взлёт по проспекту.Гость писал(a):
Где хваленый мотобат?
Один раз видел на Карпинского хруста отловил.Наверное они по ночам спят ,а ГИБДД хрустов точно не ловят,зато засады на обычных водителей устраивают ,причём последнее время кучкуются по нескольку экипажей на одном месте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мотоцикл Kawasaki под управлением женщины 1995 года
ТП вообще за рулем большое зло, а на мотоцикле так и вдвойне.

Имя: Гость
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