В ГИБДД рассказали о столкновении двух мотоциклистов в центре Пензы

Представители регионального управления ГИБДД прокомментировали ДТП с участием двух мотоциклистов, случившееся в Пензе в ночь с 4 на 5 июня.
Инцидент произошел в 22:20 в районе дома № 7 на улице Коммунистической. По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Kawasaki под управлением женщины 1995 года рождения и мотоцикл Yamaha, которым управлял мужчина - ее ровесник.
«Водитель Kawasaki после оказания медицинской помощи была отпущена. Водитель Yamaha получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее очевидец аварии рассказал, что мужчина получил открытый перелом ноги и потерял много крови.
«Все произошло на моих глазах. Ехал я со стороны «Суворовского» в сторону памятника. Остановился семью с ребенком пропустить. Один мотоциклист остановился, а другой в него сзади вскользь прошел», - пояснил участник одного из городских сообществ во «ВКонтакте» Макс Черемшанов.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Кто эти люди?