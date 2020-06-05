В ГИБДД рассказали о столкновении двух мотоциклистов в центре Пензы

05.06.2020 | 10:15

Представители регионального управления ГИБДД прокомментировали ДТП с участием двух мотоциклистов, случившееся в Пензе в ночь с 4 на 5 июня.

Инцидент произошел в 22:20 в районе дома № 7 на улице Коммунистической. По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Kawasaki под управлением женщины 1995 года рождения и мотоцикл Yamaha, которым управлял мужчина - ее ровесник.

«Водитель Kawasaki после оказания медицинской помощи была отпущена. Водитель Yamaha получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее очевидец аварии рассказал, что мужчина получил открытый перелом ноги и потерял много крови.

«Все произошло на моих глазах. Ехал я со стороны «Суворовского» в сторону памятника. Остановился семью с ребенком пропустить. Один мотоциклист остановился, а другой в него сзади вскользь прошел», - пояснил участник одного из городских сообществ во «ВКонтакте» Макс Черемшанов.