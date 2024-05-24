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Происшествия

В Кузнецке мотоциклист сбил женщину и скрылся

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В четверг, 23 мая, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и пешехода.

По предварительным данным, в 22:15 напротив дома № 126а на улице Стекловской неустановленный водитель сбил женщину 1980 года рождения.

При падении она получила травмы, потребовалась госпитализация.

В тот же день в Кузнецком районе произошла еще одна авария с двухколесным транспортом. В 15:35 у дома № 35 на улице Заречной в селе Алексеевка 35-летний мотоциклист врезался в препятствие.

Мужчине понадобилась помощь медиков, его отправили в больницу.

По обоим фактам проводится проверка, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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