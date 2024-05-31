Пожар на улице Шмидта уничтожил гаражи и хозпостройки

31.05.2024 | 17:06

В пятницу, 31 мая, на улице Шмидта из-за неосторожного обращения с огнем загорелись хозпостройки и гаражи. Кадрами борьбы со стихией поделилась пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 15:44.

«Площадь пожара составляет более 100 кв. м. На месте работают 4 единицы техники и 23 человека личного состава», - сообщили в МЧС.

Открытое горение удалось ликвидировать.

Вечером в четверг, 30 мая, на улице Павлова в Пензе (поселок Черкассы) пламя уничтожило надворные постройки на площади 600 кв. м. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем.