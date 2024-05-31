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Происшествия

Пожар на улице Шмидта уничтожил гаражи и хозпостройки

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В пятницу, 31 мая, на улице Шмидта из-за неосторожного обращения с огнем загорелись хозпостройки и гаражи. Кадрами борьбы со стихией поделилась пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 15:44.

Пожар на улице Шмидта уничтожил гаражи и хозпостройки

«Площадь пожара составляет более 100 кв. м. На месте работают 4 единицы техники и 23 человека личного состава», - сообщили в МЧС.

Пожар на улице Шмидта уничтожил гаражи и хозпостройки

Открытое горение удалось ликвидировать.

Вечером в четверг, 30 мая, на улице Павлова в Пензе (поселок Черкассы) пламя уничтожило надворные постройки на площади 600 кв. м. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем.

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Источник — видео регионального ГУ МЧС России
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