Пожар на улице Шмидта уничтожил гаражи и хозпостройки

В пятницу, 31 мая, на улице Шмидта из-за неосторожного обращения с огнем загорелись хозпостройки и гаражи. Кадрами борьбы со стихией поделилась пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в 15:44.
«Площадь пожара составляет более 100 кв. м. На месте работают 4 единицы техники и 23 человека личного состава», - сообщили в МЧС.
Открытое горение удалось ликвидировать.
Вечером в четверг, 30 мая, на улице Павлова в Пензе (поселок Черкассы) пламя уничтожило надворные постройки на площади 600 кв. м. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем.
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