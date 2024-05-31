На проспекте Строителей водитель авто сбил женщину и скрылся

31.05.2024 | 17:39

В Пензе ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и пешехода. Авария случилась 26 мая на проспекте Строителей.

По предварительным данным, в 12:45 напротив дома № 21Б, у ТЦ «Стрелецкий», водитель неизвестной машины сбил женщину.

Вместо того чтобы помочь ей и вызвать на место ДТП все необходимые службы, он поспешил скрыться, не желая нести ответственность за случившееся.

Пострадавшая получила травмы.

«Убедительно просим свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13», - призвали население в Госавтоинспекция.