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Происшествия

В Дальнем Арбекове за день случились 2 ДТП с детьми

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В четверг, 30 мая, в Пензе 2 ребенка попали под колеса автомобилей. Оба инцидента произошли в одном микрорайоне с временным промежутком в несколько часов.

По предварительным данным, в 9:35 у дома № 6 на улице Генерала Глазунова 55-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» наехал на 8-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с травмами.

Второе ДТП с участием маленького пешехода случилось в 19:20. У дома № 21 на улице 65-летия Победы мужчина за рулем Hyundai Getz сбил 7-летнего мальчика.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды Госавтоинспекции, приехавшие медики осмотрели ребенка на месте и отпустили.

Фото с места вечернего происшествия появились в Сети. Мнения комментаторов разделились: одни считают, что забота о безопасности детей во дворах лежит на плечах родителей, другие - что водители должны быть крайне внимательными при движении там, где ходят люди.

«Сколько раз говорить: учите своих детей по сторонам смотреть, что на пешеходных переходах, что в жилой зоне», «Дети во дворах носятся как ошалелые, на дорогу вообще не смотрят, водитель даже не успеет среагировать», «Это ваша ответственность, вы должны следить за детьми», - высказали первую точку зрения участники обсуждения.

«Это же двор. Дети - внутри двора, там уже иные правила», «Жилая зона вообще-то, пусть бегают, а водитель сто раз должен убедиться в безопасности», «Да почти каждый день вижу, как машины мимо дома просто пролетают. И чаще всего за рулем женщины. Сами же мамы, должны понимать», - пишут приверженцы второго мнения.

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Источник — фото «Пенза новости»
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