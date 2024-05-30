Сетевое издание|18+|Четверг|30 мая 2024|12:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Терновке на стройплощадке нашли противотанковые мины

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 29 мая, в пензенском микрорайоне Терновка при проведении земляных работ сотрудник строительной организации обнаружил металлические предметы, похожие на мины.

Мужчина немедленно сообщил об этом в полицию. На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области.

В Терновке на стройплощадке нашли противотанковые мины

Соблюдая все меры безопасности, специалисты обследовали находку. Оказалось, что это были 4 учебные противотанковые мины УТМ-62М без взрывателя.

«Росгвардейцы вывезли мины со стройплощадки и утилизировали их», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Это не первый случай, когда пензенцы находят опасные предметы. В прошлом году 40-летний горожанин на мусорке среди строительных отходов увидел кожаный мешок. В нем и в прозрачном полиэтиленовом пакете поблизости лежало 125 винтовочных патронов калибра 7,62×54 мм.

А при строительстве дороги в селе Засечном Пензенского района рабочие, копавшие траншею, наткнулись на боеприпас Первой мировой войны - артиллерийский осколочно-фугасный снаряд калибра 122 мм. Специалисты уничтожили его на месте.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте