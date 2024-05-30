В Терновке на стройплощадке нашли противотанковые мины

30.05.2024 | 11:22

В среду, 29 мая, в пензенском микрорайоне Терновка при проведении земляных работ сотрудник строительной организации обнаружил металлические предметы, похожие на мины.

Мужчина немедленно сообщил об этом в полицию. На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области.

Соблюдая все меры безопасности, специалисты обследовали находку. Оказалось, что это были 4 учебные противотанковые мины УТМ-62М без взрывателя.

«Росгвардейцы вывезли мины со стройплощадки и утилизировали их», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Это не первый случай, когда пензенцы находят опасные предметы. В прошлом году 40-летний горожанин на мусорке среди строительных отходов увидел кожаный мешок. В нем и в прозрачном полиэтиленовом пакете поблизости лежало 125 винтовочных патронов калибра 7,62×54 мм.

А при строительстве дороги в селе Засечном Пензенского района рабочие, копавшие траншею, наткнулись на боеприпас Первой мировой войны - артиллерийский осколочно-фугасный снаряд калибра 122 мм. Специалисты уничтожили его на месте.