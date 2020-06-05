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Происшествия

Соцсети: Мотоциклист потерял много крови в ДТП на Коммунистической

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Пользователи соцсетей сообщили об аварии с участием двух мотоциклистов. ДТП случилось в ночь с 4 на 5 июня на улице Коммунистической в Пензе.

«Все произошло на моих глазах. Ехал я со стороны «Суворовского» в сторону памятника. Остановился семью с ребенком пропустить. Один мотоциклист остановился, а другой в него сзади вскользь прошел», - рассказал участник одного из городских сообщество во «ВКонтакте» Макс Черемшанов.

По словам очевидца, пострадали мужчина и девушка. Он получил открытый перелом ноги. Она жаловалась на боль в области таза.

«Мужчина, у которого открытый перелом, много крови потерял», - уточнил пензенец.

В заключение он попросил участников дорожного движения быть аккуратными.

«Не гоняйте! Вас дома ждут родители, жены, дети», - призвал мужчина мотоциклистов.

Официальной информации от ГИБДД по поводу аварии пока не поступало.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Здесь один писал трос хотел применять,помогло.

Гость||

А откуда столько злости в комментаторах? Дегенераты

Гость||

печально то, что у парней в голове не стало мозга.

Гость||

Гость писал(a):

А откуда столько злости в комментаторах? Дегенераты
Дегенерат посадил девочку на мотоцикл и теперь она жалуется на боль в тазу. Если ушиб то это пройдет, а если трещина в тазу то кости таза не срастаются. Ей еще рожать, а у нее такие повреждения.

Гость||

Гость писал(a):

а если трещина в тазу то кости таза не срастаются.
Сам придумал?

Гость||

Вообще запретить ездить на мотоциклах по городу - только на даче и деревне. Тут машин не протолкнуться, сшибут и не заметят.

Имя: Гость
Комментарий:

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