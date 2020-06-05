Соцсети: Мотоциклист потерял много крови в ДТП на Коммунистической

05.06.2020 | 08:07

Пользователи соцсетей сообщили об аварии с участием двух мотоциклистов. ДТП случилось в ночь с 4 на 5 июня на улице Коммунистической в Пензе.

«Все произошло на моих глазах. Ехал я со стороны «Суворовского» в сторону памятника. Остановился семью с ребенком пропустить. Один мотоциклист остановился, а другой в него сзади вскользь прошел», - рассказал участник одного из городских сообщество во «ВКонтакте» Макс Черемшанов.

По словам очевидца, пострадали мужчина и девушка. Он получил открытый перелом ноги. Она жаловалась на боль в области таза.

«Мужчина, у которого открытый перелом, много крови потерял», - уточнил пензенец.

В заключение он попросил участников дорожного движения быть аккуратными.

«Не гоняйте! Вас дома ждут родители, жены, дети», - призвал мужчина мотоциклистов.

Официальной информации от ГИБДД по поводу аварии пока не поступало.