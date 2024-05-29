В Чаадаевке из-за пожара в надворной постройке сгорели 2 дома

Во вторник, 29 мая, в селе Чаадаевка Городищенского района случился пожар, нанесший серьезный ущерб людям.
Первой загорелась надворная постройка, с нее пламя перекинулось сначала на один, а потом на второй дом. Пламя уничтожило все.
«Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Проводится проверка», - сообщается в телеграм-канале ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов.
Аналогичное ЧП случилось 21 мая в Сосновоборске. На улице Театральной вспыхнули сначала надворные постройки, а затем - два жилых дома. Площадь, пройденная огнем, достигла 460 кв. м. Причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
«Следите за исправностью электропроводки! Не эксплуатируйте электропроводку с нарушением изоляции», - призвали население спасатели.
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