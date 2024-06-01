В Пензе случилось ДТП с участием автобуса

В субботу, 1 июня, пензенцам, ехавшим общественным транспортом 130-го маршрута, пришлось покинуть салон добираться до места назначения другими способами.
При повороте с улицы Лермонтова на улицу Куйбышева автобус большой вместимости столкнулся с легковым автомобилем.
Фото с места ДТП разместил в Сети очевидец. Он отметил, что снимок сделан в 10:40.
Судя по всему, люди не пострадали. А вот автобус межмуниципального маршрута, соединяющего областной центр и село Засечное Пензенского района, сошел с линии.
26 мая в Заречном произошла авария с участием маршрутного такси: на улице Ленина в микроавтобус Iveco врезался внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Пострадала пассажирка маршрутки. После оказания помощи медики ее отпустили.
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