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Происшествия

После ДТП в Кривозерье госпитализировали скутериста

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В Пензе в пятницу, 24 мая, на улице 40 лет Октября, возле АЗС «Роснефть», произошла авария с участием скутериста. Видео с места появилось в Сети.

На снятых кадрах запечатлен мужчина, лежащий на проезжей части. На месте ДТП работает бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

По словам очевидцев, после столкновения водитель скутера потерял сознание, ему потребовалась госпитализация.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее на улице Тухачевского в Пензе погиб молодой водитель мотоцикла Suzuki. В столкновении с «Ладой-Калиной» он получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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