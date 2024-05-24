После ДТП в Кривозерье госпитализировали скутериста

В Пензе в пятницу, 24 мая, на улице 40 лет Октября, возле АЗС «Роснефть», произошла авария с участием скутериста. Видео с места появилось в Сети.
На снятых кадрах запечатлен мужчина, лежащий на проезжей части. На месте ДТП работает бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
По словам очевидцев, после столкновения водитель скутера потерял сознание, ему потребовалась госпитализация.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее на улице Тухачевского в Пензе погиб молодой водитель мотоцикла Suzuki. В столкновении с «Ладой-Калиной» он получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.
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