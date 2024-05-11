В Бековском районе стартовали состязания по мотокроссу

11.05.2024 | 15:59

В субботу, 11 мая, в поселке Сахзавод Бековского района стартовали состязания по мотоциклетному спорту.

Зрелищные кадры с мчащимися по трассе гонщиками появились в Сети. «Сюда съехался народ со всех регионов», - отмечают зрители.

В течение 2 дней болельщики смогут побывать на нескольких крупных соревнованиях - 4-й этапе Кубка России, чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа.

На турнир подали заявки около 200 спортсменов. По уточненным данным, Пензенскую область представляют 35 из них.

Ранее в региональном минспорте уточнили, что участники выступают на мотоциклах следующих классов: 50 куб. см («младшие мальчики»), 65 куб. см («мальчики»), 65 куб. см («юноши»), 85 куб. см, 125 куб. см («юноши» и «мужчины»), 250 куб. см, «открытый» + командный зачет».