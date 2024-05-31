Сетевое издание|18+|Пятница|31 мая 2024|10:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Рядом с Пензенской областью снова сбили БПЛА

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ночь на пятницу, 31 мая, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам в России. Использовались противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Один из БПЛА был уничтожен силами ПВО над территорией соседней с Пензенской Тамбовской области.

Еще по 1 аппарату сбили над Воронежской и Белгородской областями. 29 беспилотников и 5 противокорабельных ракет перехватили над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

Беспилотники над соседними с Пензенским регионами сбивают нередко. 17 апреля украинский БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Мордовии. В ночь на 11 апреля 3 аппарата пытались атаковать объекты на территории Тамбовской области, 2 - Республики Мордовии.

В марте несколько БПЛА сбили над Энгельсом, а в январе - рядом с ним.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте