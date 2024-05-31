Рядом с Пензенской областью снова сбили БПЛА

31.05.2024 | 09:31

В ночь на пятницу, 31 мая, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам в России. Использовались противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Один из БПЛА был уничтожен силами ПВО над территорией соседней с Пензенской Тамбовской области.

Еще по 1 аппарату сбили над Воронежской и Белгородской областями. 29 беспилотников и 5 противокорабельных ракет перехватили над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

Беспилотники над соседними с Пензенским регионами сбивают нередко. 17 апреля украинский БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Мордовии. В ночь на 11 апреля 3 аппарата пытались атаковать объекты на территории Тамбовской области, 2 - Республики Мордовии.

В марте несколько БПЛА сбили над Энгельсом, а в январе - рядом с ним.