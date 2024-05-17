В Засечном водитель иномарки при развороте снес мотоцикл

17.05.2024 | 16:21

В пятницу, 17 мая, на улице Светлой в селе Засечном Пензенского района столкнулись мотоцикл и автомобиль марки Kia. Случившееся попало на камеры, фото с места и запись момента аварии быстро появились в Сети.

На кадрах видно, что оба водителя изначально двигались в одном направлении. При развороте иномарка снесла двухколесный транспорт.

После удара байкер сделал кувырок в воздухе и приземлился посреди проезжей части, его мотоцикл отбросило на несколько метров вперед. Через пару секунд мужчина встал и, прихрамывая, пошел навстречу автомобилисту.

Для оказания необходимой медицинской помощи к месту ДТП прибыла скорая.

«Какой ужас», «Очень печально, люди, берегите себя и будьте внимательны», - откликнулись пользователи.

С открытием мотосезона в Пензе участились ДТП с участием двухколесных транспортных средств. Первое случилось 20 марта: на Окружной подросток на мотоцикле сбил 41-летнюю женщину. Как выяснилось, у несовершеннолетнего не было права на управление транспортным средством.

Вечером 28 марта на улице Антонова столкнулись Kia Soul и мотоцикл BSE-Z5. 16-летний водитель и его ровесница-пассажирка были госпитализированы.

17 апреля на улице Кирова 16-летний мотоциклист сбил ребенка, вышедшего из маршрутки. 10-летнего мальчика отвезли в больницу.