Сетевое издание|18+|Пятница|17 мая 2024|21:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Засечном водитель иномарки при развороте снес мотоцикл

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 17 мая, на улице Светлой в селе Засечном Пензенского района столкнулись мотоцикл и автомобиль марки Kia. Случившееся попало на камеры, фото с места и запись момента аварии быстро появились в Сети.

На кадрах видно, что оба водителя изначально двигались в одном направлении. При развороте иномарка снесла двухколесный транспорт.

В Засечном водитель иномарки при развороте снес мотоцикл

После удара байкер сделал кувырок в воздухе и приземлился посреди проезжей части, его мотоцикл отбросило на несколько метров вперед. Через пару секунд мужчина встал и, прихрамывая, пошел навстречу автомобилисту.

Для оказания необходимой медицинской помощи к месту ДТП прибыла скорая.

«Какой ужас», «Очень печально, люди, берегите себя и будьте внимательны», - откликнулись пользователи.

С открытием мотосезона в Пензе участились ДТП с участием двухколесных транспортных средств. Первое случилось 20 марта: на Окружной подросток на мотоцикле сбил 41-летнюю женщину. Как выяснилось, у несовершеннолетнего не было права на управление транспортным средством.

Вечером 28 марта на улице Антонова столкнулись Kia Soul и мотоцикл BSE-Z5. 16-летний водитель и его ровесница-пассажирка были госпитализированы.

17 апреля на улице Кирова 16-летний мотоциклист сбил ребенка, вышедшего из маршрутки. 10-летнего мальчика отвезли в больницу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео канала «ЧП Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте