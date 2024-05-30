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Происшествия

В Пензе загорелись сараи на улице Павлова

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Вечером в четверг, 30 мая, жители Пензы заметили столб черного дыма в стороне КПД. Его причиной стал пожар в поселке Черкассы, расположенном чуть дальше.

«На улице Павлова горят сараи на площади 400 кв. м. Подразделения работают», - сообщили в 19:43 в региональном ГУ МЧС России.

По словам местных жителей в Telegram, причиной мог стать поджог пуха.

Кстати, 30 мая у пожарных было много выездов на возгорание мусора и тополиного пуха. «Около 30», - уточнили в МЧС.

Ранее специалисты городского управления по делам ГОЧС обратились к пензенцам с просьбой убирать пух, скапливающийся между домами. Он представляет серьезную опасность, так как вспыхивает от любого источника огня и быстро горит.

«Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы несовершеннолетних с зажигалками - все это может уничтожить не только пух, но и дома, автотранспорт», - предупредили специалисты.

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Источник — видео TG-канала «Пенза Новости»
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