В Кузнецке из-за пожара во дворе едва не сгорел дом

30.05.2024 | 09:40

Ночью в четверг, 30 мая, в Кузнецке случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 1:46.

На улице Стекловской загорелись надворные постройки. Огонь прошел площадь 70 кв. м. Пламя также перекинулось на жилой дом, рассчитанный на несколько квартир, и повредило 6 оконных проемов.

«Пожар был ликвидирован силами 8-й пожарно-спасательной части», - сообщили в ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

Никто из людей не пострадал.

Сейчас по факту пожара проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.