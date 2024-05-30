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Происшествия

В Кузнецке из-за пожара во дворе едва не сгорел дом

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Ночью в четверг, 30 мая, в Кузнецке случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 1:46.

На улице Стекловской загорелись надворные постройки. Огонь прошел площадь 70 кв. м. Пламя также перекинулось на жилой дом, рассчитанный на несколько квартир, и повредило 6 оконных проемов.

В Кузнецке из-за пожара во дворе едва не сгорел дом

«Пожар был ликвидирован силами 8-й пожарно-спасательной части», - сообщили в ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

В Кузнецке из-за пожара во дворе едва не сгорел дом

Никто из людей не пострадал.

Сейчас по факту пожара проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов
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