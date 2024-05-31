Пензенцам пришлось спасать от огня гаражи на улице Мира

31.05.2024 | 21:38

В Пензе вечером в пятницу, 31 мая, рядом с гаражами на улице Мира, неподалеку от смотровой площадки, случился пожар. Кадры появились в Сети.

На видео запечатлено, как несколько человек пытаются потушить огонь за постройками. С крыш гаражей они льют воду на полыхающую траву. Идет сильный дым.

«Из-за пуха произошло возгорание, дети его подожгли, и пошло-поехало», - рассказала автор ролика.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, пламя охватило 100 кв. м травы.

Ранее в Пензе на улице Шмидта сгорели гаражи и хозпостройки. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

До этого на улице Павлова в Пензе (поселок Черкассы) пламя уничтожило надворные постройки на площади 600 кв. м. Причина пожара та же.

С 1 июня на территории Пензенской области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до особого распоряжения.