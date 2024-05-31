Пензенцам пришлось спасать от огня гаражи на улице Мира

В Пензе вечером в пятницу, 31 мая, рядом с гаражами на улице Мира, неподалеку от смотровой площадки, случился пожар. Кадры появились в Сети.
На видео запечатлено, как несколько человек пытаются потушить огонь за постройками. С крыш гаражей они льют воду на полыхающую траву. Идет сильный дым.
«Из-за пуха произошло возгорание, дети его подожгли, и пошло-поехало», - рассказала автор ролика.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, пламя охватило 100 кв. м травы.
Ранее в Пензе на улице Шмидта сгорели гаражи и хозпостройки. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
До этого на улице Павлова в Пензе (поселок Черкассы) пламя уничтожило надворные постройки на площади 600 кв. м. Причина пожара та же.
С 1 июня на территории Пензенской области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до особого распоряжения.
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