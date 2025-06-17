Происшествия

Жители десятков домов в Арбекове остались без воды из-за утечки

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Во вторник, 17 июня, в Пензе отключили воду в Дальнем Арбекове. Причиной стала утечка на улице 65-летия Победы.

Воды нет по следующим адресам:

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 28 (к. 1), 29, 30, 31;

- ул. Генерала Глазунова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23;

- ул. Бутузова, 3, 3 к. 1, 11, 13;

- ул. Яшиной, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Идут ремонтные работы на водопроводе диаметром 600 мм. Трудятся 2 бригады специалистов, используются 6 спецмашин.

По завершении ремонта подача воды по указанным адресам будет восстановлена, сообщили ресурсники.

Ранее стало известно, что в Пензе с 8:00 четверга, 19 июня, до 8:00 пятницы, 20-го, отключат воду на нескольких улицах в Ленинском и Первомайском районах.

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