В Кузнецке сбили насмерть 47-летнего мужчину

16.06.2025 | 11:18

Поздно вечером в воскресенье, 15 июня, в Кузнецке погиб пешеход.

Трагедия случилась в 23 часа на 755-м километре трассы М-5.

По предварительным данным, 29-летний водитель Scania в составе с полуприцепом сбил 47-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

9 июня в Пензе на перекрестке улиц Тернопольской и Бородина столкнулись Datsun оn-Do с 51-летним водителем и Kia Rio с 52-летним. После этого Kia въехал на тротуар, где сбил пешеходов: 5-летнюю девочку, 47-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Все трое получили травмы.