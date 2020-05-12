Происшествия

Ребенок из Зари находится в коме после падения с 5-го этажа

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Во вторник, 12 мая, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила о двух несчастных случаях с детьми и попросила родителей быть более внимательными.

По ее словам, за последние две недели в областном центре двое несовершеннолетних упали с высоты.

Двухлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Сейчас он находится на лечении в больнице.

Второй ребенок в возрасте 1 года 7 месяцев выпал с балкона на пятом этаже в микрорайоне Заря, «получив тяжелейшие травмы головы, переломы, ушибы».

«Ребенок находится в отделении реанимации в состоянии комы на аппарате ИВЛ. Падение произошло по вине матери и ее мужа, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечили безопасность ребенка. Мать из гостей зашла по пути домой в магазин за продуктами, а отчим, придя с ребенком домой, не углядел за ним, оставив его одного на балконе», - уточнила Елена Столярова.

На мать и отчима составили административные протоколы. Детский омбудсмен обратилась в следственное управление с просьбой разобраться в случившемся.

«Со стороны соседей семья характеризуется с отрицательной стороны, так как часто видели их в состоянии алкогольного опьянения и ребенка они оставляли без присмотра», - добавила Елена Столярова.

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