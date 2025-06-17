В ДТП на улице Чаадаева пострадали двое детей

17.06.2025 | 12:20

В Пензе, на улице Чаадаева на Шуисте, столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали дети.

По предварительным данным, ДТП случилось в 11:40 16 июня. Столкнулись Kia Mohave под управлением 44-летнего мужчины и ВАЗ-2109 с 30-летним водителем.

Кадры с места происшествия появились в Сети. На них видно иномарку, перегородившую полосу движения, и ВАЗ с покореженной передней частью, стоящий на обочине.

В аварии травмы получили водитель «девятки» и три его пассажира: 35-летняя женщина и 2 мальчика 2024 и 2016 года рождения.

Женщине и годовалому малышу медики оказали помощь на месте, старшего ребенка госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.