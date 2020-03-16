16.03.2020 | 11:04

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали ДТП, которое случилось утром в понедельник, 16 марта, на трассе Тамбов - Пенза, недалеко от «Сурских зорь».

По предварительным данным, в 6:40 на 271-м километре автодороги 52-летний мужчина, управлявший грузовиком MAN, въехал в стоявший КамАЗ с 30-летним водителем.

В результате столкновения автомобилист, находившийся за рулем MAN, был заблокирован в кабине. К нему на помощь пришли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали его врачам скорой помощи», - рассказали в центре.

Медики госпитализировали мужчину.

Травмы также получил водитель КамАЗа. Ему оказали помощь на месте ДТП, а затем отпустили.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.