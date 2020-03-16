16.03.2020 | 08:14

Серьезная авария произошла в Пензенском районе утром в понедельник, 16 марта. На дороге, ведущей к Тамбову (в районе мототрассы «Сурские зори»), столкнулись снегоуборочная машина и большегрузный автомобиль.

«Перекрыли все две полосы. Ехать только по встречке. 7:24», - написал один из очевидцев Дмитрий Маликов в пензенской группе в соцсети «ВКонтакте».

К посту прикреплено видео, на котором запечатлены последствия ДТП. У фуры разбита всмятку кабина. У снегоуборщика передняя часть цела. Удар пришелся на левую сторону кузова.

К месту аварии прибыли пожарные, реанимобиль и несколько экипажей ГИБДД. Кто именно пострадал в результате столкновения и насколько серьезно, не сообщается.

По факту случившегося начата проверка.

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