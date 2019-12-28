28.12.2019 | 08:29

В автокатастрофе, произошедшей в Пензенской области в пятницу, 27 декабря, погиб воспитанник орской школы хоккея Артем Карпенко.

ДТП случилось на трассе М5 недалеко от села Чемодановка. В 9:35 на 647-м километре федеральной автодороги «Урал» столкнулись «Газель» и Kia Rio. Легковой автомобиль смяло, микроавтобус загорелся.

Водитель Kia и одна из пассажирок «Газели» погибли на месте. Водитель микроавтобуса был доставлен в больницу.

«За рулем иномарки был 21-летний Артем Карпенко. Хоккейный клуб «Южный Урал» выражает соболезнования родным и близким Артема», - сообщается на сайте клуба.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи должны выяснить, что стало его причиной. Дорожные условия были близки к идеальным: сухая широкая проезжая часть и прекрасная видимость. В качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор.