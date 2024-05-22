На улице Тухачевского в Пензе погиб молодой мотоциклист

22.05.2024 | 16:14

В среду, 22 мая, на улице Тухачевского в Пензе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 11:30 напротив дома № 62 столкнулись «Лада-Калина» и Suzuki. За рулем автомобиля находился 38-летний мужчина, мотоциклом управлял 25-летний водитель.

От полученных травм мотоциклист скончался в карете скорой помощи, которая прибыла на место аварии.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

17 мая на улице Светлой в Засечном водитель иномарки при развороте снес мотоцикл. После удара байкер сделал кувырок в воздухе и приземлился посреди проезжей части, его мотоцикл отбросило на несколько метров вперед. Через пару секунд мужчина встал и, прихрамывая, пошел навстречу автомобилисту.

Источник фото - УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.