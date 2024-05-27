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Происшествия

В Кузнецке два человека умерли от отравления

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На минувшей неделе в Кузнецке два человека скончались от отравления. Об этом глава города Сергей Златогорский сообщил на совещании в местной администрации в понедельник, 27 мая.

«У нас группа товарищей попала в больницу с отравлением неуточненным веществом. Вещество это наркотики называется. Двое не выжили, навык утратили дозировать», - отметил он.

Глава Кузнецка упомянул о смерти горожан в контексте темы помощи бойцам СВО и жителям приграничных территорий.

«Чем сейчас в безвестную могилу ложиться, лучше бы пошли родину позащищали, денег бы сэкономили - как минимум на том, на что потратили, чтобы уколоться и помереть», - добавил Сергей Златогорский.

Он в очередной раз подчеркнул, как важно оказывать помощь фронту, и призвал кузнечан отказаться «где-то от банки пива, где-то от палки шашлыка», чтобы пожертвовать эти деньги на дело.

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