В Кузнецке два человека умерли от отравления

27.05.2024 | 17:57

На минувшей неделе в Кузнецке два человека скончались от отравления. Об этом глава города Сергей Златогорский сообщил на совещании в местной администрации в понедельник, 27 мая.

«У нас группа товарищей попала в больницу с отравлением неуточненным веществом. Вещество это наркотики называется. Двое не выжили, навык утратили дозировать», - отметил он.

Глава Кузнецка упомянул о смерти горожан в контексте темы помощи бойцам СВО и жителям приграничных территорий.

«Чем сейчас в безвестную могилу ложиться, лучше бы пошли родину позащищали, денег бы сэкономили - как минимум на том, на что потратили, чтобы уколоться и помереть», - добавил Сергей Златогорский.

Он в очередной раз подчеркнул, как важно оказывать помощь фронту, и призвал кузнечан отказаться «где-то от банки пива, где-то от палки шашлыка», чтобы пожертвовать эти деньги на дело.