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Из жизни

Убило камнем: в Пензе закрыли уголовное дело о смерти рабочего

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В Пензе закрыли уголовное дело, возбужденное после гибели работника растворо-бетонного узла ООО «АЛТИС».

ЧП случилось 19 января 2023 года. Во время уборки территории РБУ мужчина получил удар фрагментом щебня, выпавшим из лотка погрузчика, который был расположен на высоте не менее 2 метров над уровнем крыши. От полученной травмы человек через некоторое время скончался.

В отношении технолога предприятия завели дело. Вопреки требованиям техники безопасности, он допустил к уборке работника, который не прошел обучение по охране труда.

Однако во время разбирательства от потерпевшей стороны поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. В документе указали, что ответчик полностью компенсировал моральный вред и возместил материальный ущерб, претензий к нему больше нет.

Ходатайство было удовлетворено, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

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