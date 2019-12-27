27.12.2019 | 09:47

В пятницу, 27 декабря, на трассе М5 «Урал» под Пензой произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них загорелся.

Как сообщили очевидцы ДТП, около 9:30 у поворота на Восточное кладбище столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль.

«Маршрутка пылает, легковушка стоит на встречке, разбитая всмятку, и тоже дымится. Подъехали пожарные и ГАИ, на трассе затор», - рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Она предоставила редакции портала PenzaInform.ru фото, на которых запечатлено ДТП.