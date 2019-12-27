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Происшествия | Под Пензой после столкновения с легковушкой загорелась маршрутка

27.12.2019|09:47
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В пятницу, 27 декабря, на трассе М5 «Урал» под Пензой произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них загорелся.

Как сообщили очевидцы ДТП, около 9:30 у поворота на Восточное кладбище столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль.

«Маршрутка пылает, легковушка стоит на встречке, разбитая всмятку, и тоже дымится. Подъехали пожарные и ГАИ, на трассе затор», - рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Она предоставила редакции портала PenzaInform.ru фото, на которых запечатлено ДТП.

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Гость|27.12.2019 09:57|

Водятлы совсем обезумели уже.

Гость|27.12.2019 10:05|

2 полосы, сплошная двойная, движение почти нет,кто и что нарушил?

Гость|27.12.2019 10:07|

Вздрогнул!

Гость|27.12.2019 10:17|

Люди хоть живы?

Гость|27.12.2019 10:21|

Гость писал(a):

Люди хоть живы?
Ждем сообщения возраста и пола, марки авто, большего о них не знает ни кто.

Гость|27.12.2019 10:35|

Гость писал(a):

Гость|27.12.2019 10:17|

Люди хоть живы?

говорят есть трупы

Гость|27.12.2019 10:41|

Гость писал(a):

Не та ссылка
у меня работает

Гость|27.12.2019 10:46|

Машины в хлам...что с людьми???

Гость|27.12.2019 10:50|

Жуть

Имя: Гость
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