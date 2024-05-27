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Происшествия

В пруду в Кузнецком районе утонул ребенок

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В понедельник, 27 мая, на пруду в Кузнецком районе случилась трагедия. Утонул ребенок 2009 года рождения.

О ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области. Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», погибла девочка.

Спасатели обратились к жителям региона с просьбой не допускать детей к водоемам без присмотра.

«Объясните им, что купаться без взрослых категорически нельзя! Отдыхая у воды, постоянно держите детей в зоне видимости. Думать, что вы услышите крики о помощи, если ребенок начнет тонуть, огромная ошибка. Дети тонут молча», - предупредили в МЧС.

За купальный сезон 2023 года в водоемах Пензенской области утонуло четверо детей. 28 июля в Бессоновском районе несчастье произошло с 16-летним подростком, 30 июля ЧП случилось в Засечном Пензенского района, погиб 17-летний юноша, в тот же день в Суре в районе улицы Чапаева в Пензе утонул 9-летний мальчик, 8 августа в реке Суре в селе Засечном погибла 11-летняя девочка.

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