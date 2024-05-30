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Ликбез

Как зарегистрировать смерть человека?

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Вопрос от интернет-пользователя

Что может потребоваться для регистрации смерти человека?

Ответ специалиста

Чтобы зарегистрировать смерть, необходимо подать заявление, рассказали эксперты портала госуслуг.

«Это можно сделать на «Госуслугах», в загсе или в МФЦ лично. Уточните в выбранном отделении МФЦ, оказывают ли они эту услугу», - отметили специалисты.

Рекомендуемый срок подачи заявления - 3 дня с момента смерти или обнаружения тела.

Понадобятся паспорт, медицинское свидетельство или решение суда, по которому факт смерти установлен или человек объявлен умершим, а также удостоверение личности покойного (если есть.)

Документы о смерти выдают в загсе в день обращения. Выбрать дату и время можно заранее.

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