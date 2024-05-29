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Происшествия

Пензенские полицейские вытащили из реки девочку с аутизмом

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В Засечном полицейские вытащили из реки 9-летнюю девочку с аутизмом. Она убежала от матери и зашла в холодную воду.

Это случилось вечером 23 мая. Женщина с ребенком возвращались домой после занятия с педагогом. Мать велела дочери присесть на лавочку, а сама открыла телефон, чтобы вызвать такси.

«Даже в приложение зайти не успела, она вырвалась и побежала, а там детская площадка, по периметру кустики. Я видела, что она на площадку сквозанула, а потом куда - я уже не видела», - рассказала мать девочки Жанна К.

Она обошла аттракционы на территории, но безрезультатно. Узнав о случившемся, к поискам подключились прохожие. И взрослые, и дети - все пытались найти ребенка. Поняв, что время уходит, мать набрала 112.

Пензенские полицейские вытащили из реки девочку с аутизмом

«Примерно в 18:00 из дежурной части нам поступило сообщение. Мы незамедлительно отправились на поиски пропавшей. Через несколько минут нам сообщили, что на пляже находится ребенок, схожий по приметам», - пояснил командир отдельной роты ППСП УМВД России по Пензенскому району Александр Богданов.

Пензенские полицейские вытащили из реки девочку с аутизмом

Приехав на место, сотрудники увидели, что девочка по пояс зашла в воду. Возвращаться на берег она не хотела.

Пензенские полицейские вытащили из реки девочку с аутизмом

«Я сделал шаг в воду в ее сторону, она отступила от меня на шаг. После этого я попросил напарника подстраховать слева на случай, если она пойдет на глубину в его сторону. Вода была очень холодная. Дождавшись момента, когда девочка отвернется, я спустился в воду, взял ее и вынес, укрыл кителем, она мерзла», - сообщил командир взвода отдельной роты ППСП УМВД России по Пензенскому району Алексей Дмитриев.

Быстрая реакция помогла избежать трагедии. Убедившись, что с ребенком все хорошо, девочку передали матери.

«Хочу сказать всем родителям, дедушкам, бабушкам, если кто-то в такой ситуации оказывается, сразу звоните в полицию, чем быстрее, тем лучше», - посоветовала Жанна.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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