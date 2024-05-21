Житель Каменки, застреливший на охоте приятеля, остался на свободе

21.05.2024 | 17:29

В Каменке вынесли приговор 41-летнему местному жителю, который во время охоты застрелил своего 43-летнего приятеля.

Трагедия случилась днем 22 октября прошлого года недалеко от села Блиновка. Извлекая из чехла заряженный карабин, мужчина случайно нажал на спусковой крючок.

Оружие выстрелило, пуля попала в ногу второму охотнику. Приятель тут же повез его в больницу, но медики помочь уже не смогли. Пострадавший скончался от массивной кровопотери.

Жителя Каменки признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 1 году ограничения свободы. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с хранением и ношением огнестрельного оружия, на 2 года.

«При назначении наказания учтено наличие смягчающих обстоятельств: явка с повинной, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, мнение потерпевшей, не настаивавшей на строгом наказании подсудимого, наличие у виновного малолетнего ребенка», - пояснили в пресс-службе Каменского городского суда.