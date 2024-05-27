Стали известны подробности гибели ребенка в Кузнецком районе

Стали известны подробности трагедии в Кузнецком районе. В понедельник, 27 мая, в водоеме между селами Никольское и Поселки погибла 14-летняя девочка.
Как рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова, днем девочка пришла на пруд с подругой и двумя юношами. Место не оборудовано для купания. Подростки стали плавать на надувном матрасе. В какой-то момент школьница соскользнула в воду. На помощь ей поспешили знакомые и очевидцы, однако спасти девочку не удалось.
Она жила и училась в Кузнецке.
По факту гибели ребенка следователи начали проверку.
«Проведен осмотр места происшествия. Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Организованную следователями проверку поставила на контроль областная прокуратура.
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