Пензенца зарезали из-за попыток выяснить отношения

24.05.2024 | 18:11

46-летний пензенец обвиняется в убийстве 30-летнего знакомого. Он несколько раз ударил его ножом в ответ на претензии.

Инцидент случился 8 мая на улице Совхозной. Мужчины ранее конфликтовали, и младший решил разобраться в отношениях со старшим. В сопровождении двоих приятелей он несколько раз приходил к тому домой.

Когда незваные гости снова постучали в дверь, хозяин открыл и, услышав критику в свой адрес, ударил знакомого кухонным ножом в грудь. Раненый умер на месте.

Горожанина задержали и заключили под стражу. Прежде он уже был судим за убийство.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления - нож изъят в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.