27.12.2019 | 08:09

В Пензе продолжается проверка по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки и 15-летнего мальчика. Их вернули домой в ночь с 25 на 26 декабря после трех дней отсутствия. Однако следователи регионального СУ СК все еще выясняют обстоятельства случившегося.

Мальчик и девочка ушли из своих домов 22 декабря. Наутро их видели вместе на остановке общественного транспорта возле ТЦ «Коллаж» на проспекте Строителей. В течение следующих трех дней их искали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы из регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

В итоге найти пропавших помогла оперативная информация, полученная от граждан. Мальчик и девочка были в гостях у родственников одного из пары в частном доме на Проломной улице (микрорайон Райки).

26 декабря ребят опросили в следственном отделе по Первомайскому району г. Пензы.

«Подростки сообщили, где они находились с 22 по 26 декабря. По имеющейся информации, каких-либо преступлений за время отсутствия дома в отношении несовершеннолетних не совершено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, один из подростков ушел гулять, из-за отсутствия денег не смог вовремя вернуться, а потом решил не приходить домой, потому что испугался последствий. Причиной побега второго стал домашний конфликт.

Полученные от ребят сведения проверят. Кроме того, следователи намерены установить причины самовольного ухода, изучить условия воспитания подростков и отношения в семье.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.