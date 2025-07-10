Часть жителей Железнодорожного района Пензы остается без света

10.07.2025 | 20:52

На ТЭЦ-1 в Пензе продолжается локализация пожара, случившегося вечером в четверг, 10 июля.

«Потребители электроэнергии, которые были отключены, практически все подключены, кроме Железнодорожного района, потому что это та подстанция, которая в данный момент горит. Пока не потушат, ТЭЦ не сможет запустить свои генераторы», - объяснил заместитель главы администрации города Ильдар Усманов.

По его словам, уже работают водопроводные, насосные станции и станции канализации.

Около 18:00 на ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской загорелся транзитный трансформатор, в 19:14 начато тушение поврежденного объекта.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.