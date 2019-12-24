24.12.2019 | 16:52

Полиция обращается к жителям Пензенской области с просьбой помочь в розыске пропавших без вести 13-летней Анжелы Мильциной и 15-летнего Данила Олейника. Они ушли из своих домов 22 декабря.

По имеющейся информации, утром 23 декабря их видели на остановке общественного транспорта возле ТЦ «Коллаж» на проспекте Строителей. До настоящего времени их местонахождение не установлено. Предположительно, они находятся вместе.

Анжеле Мильциной на вид 13-15 лет, рост - 140-155 см, телосложение плотное, волосы темно-русые средней длины. Была одета в джинсы, короткую куртку и шарф (все - черного цвета), обувь - черные кроссовки с белой подошвой.

Даниле Олейнику на вид 14-15 лет, рост - 156 см, телосложение худощавое, волосы русые с удлиненной челкой, на лице веснушки. Был одет в темно-зеленый пуховик, обтягивающее трико с тремя белыми лампасами, обувь - черные кроссовки с белыми полосками по бокам.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении детей, сообщите ее по телефонам: 8 (8412) 943-402, 598-602, 598-626 либо 02 (со стационарного аппарата), 102 или 112 (с мобильного телефона)», - уточнили в полиции.