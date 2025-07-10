В Пензе росгвардейцы усилили контроль за охраняемыми объектами

В Пензе после отключения электричества из-за ЧП на ТЭЦ-1 сотрудники Росгвардии усилили контроль за охраняемыми объектами.
Сейчас экипажи патрулируют улицы в микрорайоне Маяк, на особом контроле - охрана критически важных объектов, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Правоохранители призвали пензенцев сохранять спокойствие и о любых подозрительных ситуациях сообщать в экстренные службы.
Около 18:00 четверга, 10 июля, на ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской загорелся транзитный трансформатор, в 19:14 начато тушение поврежденного объекта. В нескольких районах города выключили электричество, прекратилась подача воды.
Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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