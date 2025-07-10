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Происшествия

Губернатор: Вода будет запущена в течение ближайшего времени

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Вода поступит в дома пензенцев в ближайшее время. В этом горожан заверил губернатор Олег Мельниченко.

«Пожар окончательно локализован, открытого горения больше нет. Небольшое задымление будет еще в течение, возможно, суток.

Временное отключение электроэнергии уже ликвидируется, по городу дан свет. В течение ближайшего времени будет запущена вода, все насосы станции подъема работают в полном режиме. Больше никаких угроз на сегодняшний день уже не существует», - заявил глава региона.

Он поблагодарил все службы, которые были задействованы в тушении этого пожара.

Около 18:00 на территории ТЭЦ-1 (улица Новочеркасская) загорелся трансформатор вместимостью масла до 45 тонн. Подача электричества и воды в несколько районов города была прекращена.

Ранее Олег Мельниченко опроверг слухи, что пожар на ТЭЦ-1 связан с атакой БПЛА на регион. «Никакой угрозы нет, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

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