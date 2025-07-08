Происшествия

Пропавшую Марину Шерстневу последний раз видели у М-5

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В Пензе продолжается розыск пропавшей без вести 31-летней жительницы города Марины Олеговны Шерстневой. Ее не видели с 4 июля.

По данным следователей, с 15:00 до 17:00 пятницы женщина находилась на Ульяновской, 54а (у здания автосервиса рядом с М-5). После этого она ушла в неизвестном направлении и исчезла.

На вид пропавшей около 30-32 лет, ее рост - 164 см, телосложение худощавое, волосы черные прямые, длиной до плеч, глаза карие. Была одета в белую майку и черные шорты.

«При наличии информации о местонахождении Шерстневой Марины Олеговны или обстоятельствах ее безвестного исчезновения просим сообщить в следственное управление по телефону 8 (8412) 63-64-96 или в полицию по телефону 102», - обратилась к гражданам старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Также можно позвонить по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 и по номеру 112.

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Источник — фото областного СУ СКР
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