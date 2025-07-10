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В Пензе подростки устроили прыжки в воду с моста Дружбы

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В Пензе у Суры заметили подростков, прыгавших в реку с моста Дружбы. Опасное развлечение попало на запись видеокамеры.

Кадры появилась в Сети в среду, 9 июля. На них запечатлены четверо молодых людей в плавках, стоящих на сооружении с внешней стороны перил. Один из членов компании прыгает вниз, а затем плывет к берегу.

«Ой-ой-ой, это было хорошо! Давай следующий!» - кричит им приятель автора ролика и уговаривает последнего ради денег скинуть видео в интернет.

Пензенцев, посмотревших запись, прыжки с моста не удивили, однако они выразили опасения, что до хорошего такое развлечение не доведет.

«Знакомый так межпозвоночную грыжу получил, после прыжка с этого моста», «Прыгают претенденты на премию Дарвина. Естественный отбор в природе пока никто не отменял», - написали горожане.

Прыжки с мостов в Пензенской области официально запретили в 2014 году. Любителям такого экстрима грозит штраф. Исключение составляют случаи, когда это требуется для спасения человека, пресечения правонарушения, предотвращения и ликвидации последствий аварий и других чрезвычайных ситуаций.

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Источник — видео и фото группы «Пенза новости»
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