В Пензе пропала 31-летняя Марина Шерстнева

08.07.2025 | 15:20

Волонтеры и родственники разыскивают 31-летнюю жительницу Пензы Марину Олеговну Шестневу. О местонахождении женщины нет информации с 4 июля.

Ориентировку на пропавшую распространило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» во вторник, 8 июля.

Рост пензячки - 160 сантиметров, телосложение худощавое. У Марины Шерстневой черные до плеч волосы, карие глаза.

В день исчезновения на женщине были белая футболка и черные шорты.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пензячки, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.