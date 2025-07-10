В МЧС прокомментировали пожар на Пензенской ТЭЦ-1

10.07.2025 | 19:09

В ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали ЧП, случившееся на ТЭЦ-1 вечером в четверг, 10 июля.

«Горит трансформатор на открытой территории. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание», - пояснили в ведомстве.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Пензенцы из разных микрорайонов наблюдают высокий столб черного дыма на улице Новочеркасской, где расположена ТЭЦ-1.

Из-за ЧП оказалась нарушена подача электро- и водоснабжения. Многие горожане остались без горячей и холодной воды, на улицах не работают светофоры.

Сроки возвращения ресурсов не называются.