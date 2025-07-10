Для тушения подстанции ТЭЦ-1 применялась пенная атака

10.07.2025 | 21:31

В МЧС рассказали подробности о возгорании, случившемся на ТЭЦ-1 вечером в четверг, 10 июля.

Сигнал о пожаре поступил в 18:03. Незамедлительно на место были направлены необходимые для тушения силы и средства.

По прибытии выяснилось, что происходит интенсивное открытое горение трансформаторной подстанции напряжением 10 000 киловольт, отдельно стоящей на территории ТЭЦ-1.

«В данный момент на пожаре работает 6 единиц техники, порядка 50 человек личного состава. Пожар локализован, особо проблемных вопросов нет.

Создан оперативный штаб пожаротушения, применялась пенная атака для тушения возможного масла. Объем хранения масла в данной трансформаторной подстанции составляет порядка 40 тонн. Распространения огня не допущено, сейчас принимаются все меры для скорейшей ликвидации», - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.