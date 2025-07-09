В Бековском районе мужчина пострадал при выгрузке удобрений

09.07.2025 | 10:08

В Бековском районе 60-летний работник сельскохозяйственной организации серьезно травмировался на производстве. Это случилось 29 мая.

«Водитель грузового автомобиля упал при выгрузке из кузова емкостей с удобрением. При падении он получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Сейчас следователи устанавливают человека, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.

Уточняются все обстоятельства случившегося.