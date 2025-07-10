Губернатор прояснил связь пожара на ТЭЦ-1 и атаки БПЛА

Губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале опроверг слухи, что пожар на ТЭЦ-1, который произошел вечером в четверг, 10 июля, связан с атакой БПЛА на регион.
«Никакой угрозы нет, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась», - написал глава региона.
Он предупредил пензенцев об ответственности за распространение фейков.
Около 18:00 на ТЭЦ-1 (улица Новочеркасская) загорелся масляный трансформатор вместимостью масла до 45 тонн. Подача электричества в несколько районов города была прекращена.
На данный момент известно, что на месте пожара работают 50 спасателей, к ликвидации пламени привлекли автомобиль пенного тушения. Пожар локализовали.
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