В Пензе ищут 63-летнего Александра Цветкова

09.07.2025 | 15:14

В Пензе пропал 63-летний местный житель Александр Владимирович Цветков. Его местонахождение неизвестно с 11 мая.

В среду, 9 июля, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на мужчину.

Его рост - 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-голубые. Пензенец обрит наголо.

Информации о том, какая одежда была на нем в день исчезновения, нет.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились добровольцы к населению.