В Пензе ищут 63-летнего Александра Цветкова

В Пензе пропал 63-летний местный житель Александр Владимирович Цветков. Его местонахождение неизвестно с 11 мая.
В среду, 9 июля, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на мужчину.
Его рост - 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-голубые. Пензенец обрит наголо.
Информации о том, какая одежда была на нем в день исчезновения, нет.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились добровольцы к населению.
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