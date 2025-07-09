В Пензе лечебные учреждения обманули с охраной

09.07.2025 | 16:11

В Пензе директора частной охранной организации обвинили в мошенничестве. Мужчина нечестным путем заработал миллионы.

Как установило следствие, в ноябре-декабре 2024 года директор обманул руководителей 2 государственных учреждений здравоохранения. Он заключил с ними контракты на предоставление услуг по охране, однако точно знал, что обеспечить безопасность не сможет, так как у него не хватает квалифицированных сотрудников.

«Введя в заблуждение руководство больниц относительно качества предоставленных услуг, обвиняемый после поступления на расчетный счет частной охранной организации денежных средств в счет оплаты по контрактам похитил из них в общей сложности более 2 млн рублей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Правоохранители пресекли деятельность злоумышленника, в отношении него возбудили 2 уголовных дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.