Происшествия

В Никольском районе в ДТП пострадали дети, катавшиеся на велосипеде

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В Никольском районе столкнулись «Лада-Гранта» и велосипед, в результате двое детей оказались в больнице.

ДТП случилось 9 июня в 12:50 на 48-м километре дороги Сосновоборск - Никольск. «Грантой» управлял 32-летний мужчина. Он наехал на мальчика-велосипедиста 2014 года рождения.

Юный велосипедист и его пассажир, подросток 2012 года рождения, получили травмы, медики госпитализировали детей, сообщили в областной ГАИ.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В Пензенской области несовершеннолетние на мопедах, мотоциклах, самокатах и другом транспорте ежедневно получают травмы в ДТП. Взрослые не всегда принимают во внимание, что лицам, не достигшим 16 лет, нельзя кататься по дорогам наравне с автомобилистами. А иногда родители просто не знают, где ездит их ребенок.

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